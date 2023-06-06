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Trakya'da sağlık ekipleri toplantısında olası Marmara depremine karşı alınacak tedbirler konuşuldu

AA

Trakya'da sağlık ekipleri toplantısında olası Marmara depremine karşı alınacak tedbirler konuşuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında olası Marmara depremine karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, toplantıların samimi ve gerçekçi yapılması gerektiğini ifade ederek, sorunların açık yüreklilikle dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Olası Marmara depreminin yalnızca bölgesel değil ulusal hatta uluslararası etkileri olacağının altını çizen Tuncer, "Olası bir İstanbul depremi, sadece Trakya'yı değil Türkiye'yi, hatta belki yakın coğrafyasını bile etkileyecek. Ekonomik, sosyolojik, güvenlik açısından çok sorun yaratabilecek. Bu noktada bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Acil sağlık hizmetleri böyle bir felaket yaşandığında en önemli konu. En hayati konu." dedi.

- Edirne'de UMKE merkez üssü oluşturulması planlanıyor

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da olası Marmara depremine karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kentte Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) için bir merkez üssü oluşturmak istediklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Olası Marmara depreminden önce burayı aktifleştirmek gayretindeyiz. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Elimizde büyük bir güç var, acil sağlık hizmetindeki arkadaşlarımız işini çok iyi biliyor, tatbikatlarını yapıyorlar, sürekli gayret içerisindeler. UMKE'deki arkadaşlarımızda aynı şekilde. Bundan sonraki süreçte Marmara depremini düşünerek hem ilimiz hem de Kırklareli ve Tekirdağ ile ortak çalışmalar yapabiliriz.

Koordinasyonu nasıl sağlayacağımız konusunda birlikte çalışabiliriz. Çünkü Marmara depremin muhtemelen ilk olay bölgesine gidecek yada belki de tek ulaşılabilecek ekipler bizlerin ekipleri olacak. Buna göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Türkiye'nin yakın zamanda ciddi bir afet ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaklaşık 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Cerit, UMKE ekiplerinin şubat 2023 depremlerinin kahramanları arasında olduklarını vurguladı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplantıda bölge illerinin dönem istatistikleri değerlendirilerek, deprem anında acil müdahale, haberleşme, hastanelerin durumları, personelinin alacağı eğitimler, kamu özel ve üniversite hastanelerinin sorunları ve acil sağlık hizmetleriyle alakalı konular görüşüldü.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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