A Milli Kadın Hokey Takımı, Kırklareli'nde Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - A Milli Kadın Hokey Takımı, Polonya ve Hırvatistan'da yapılacak Avrupa şampiyonaları öncesi Kırklareli'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ilk kampını Antalya'nın Alanya ilçesinde yapan milli takım, ikinci kampını 23 sporcuyla Kırklareli'nde gerçekleştiriyor.

Takım, Polonya'da yapılacak Kadınlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası ile Hırvatistan'da gerçekleştirilec ek Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3'e hazırlanıyor.

A Milli Kadın Hokey Takımı Başantrenörü Serdar Celasun, AA muhabirine, her iki şampiyona için yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Takımı Avrupa şampiyonalarına hazırladıklarını ifade eden Celasun, kamp sürecinde sporcuların teknik ve taktiklerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Celasun, şampiyonalarda iyi bir derece elde etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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