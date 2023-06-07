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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ilkokul öğrencileri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Faik Üstün İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde huzurevini ziyaret edip yaşlılarla bir araya geldi.

Öğrenciler huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

- Çiftçilere su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize ilçesinde çiftçilere su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Cavuşköy de bir kahvehanede düzenlenen eğitimde, suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de artan nüfus artışına göre su tüketiminin de arttığını belirten Aksoy, bu nedenle su kaynaklarının da hızla tükenmeye başladığını kaydetti.

Aksoy, özellikle çiftçilerin vahşi sulamadan uzak durmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Aksoy, çiftçilerin sorularını yanıtladı.









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