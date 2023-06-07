Kırklareli'nde geçen ay 123 araç trafikten men edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimlerinde mayıs ayında 123 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 1-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 400 araç ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 123 araç trafikten men edildi.

394 sürücü sürücüye idari para cezası uygulanırken, 18 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.





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