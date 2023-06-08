Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında okullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde düzenlenen törende, çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğini ifade eden Ekici, çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ise yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Ekici ve Canbek yarışmada dereye giren öğrencilere bisiklet verdi.