2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Emniyet amiri Tarık Yadigaroğlu, bir kahvehanede sosyal medya hesaplarından araç kiralama, ürün satışı gibi yapılan tanıtım reklamlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kendilerini polis, savcı, hakim gibi tanıtarak dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çeken Yadigaroğlu, vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Yadigaroğlu, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı

Lezzetiyle ön plana çıkan Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı.

Çilek üreticisi İsmail Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Çileğin kokusu ve lezzeti ile ilgi gördüğünü ifade eden Uğurlu, bu yıl verimlerinde güzel olduğunu belitti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.