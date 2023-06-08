2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

OSB'ye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

- A Milli Kadın Hokey Takımı Babaşcu'yu ziyaret etti

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşcu, A Milli Kadın Hokey Takımı Celasun ile Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Babuşcu, Kırklareli'nde Avrupa şampiyonalarına hazırlanan A Milli Kadın Hokey Takımına başarılar diledi.

Celasun da çalışmaları hakkında Babuşcu'ya bilgi verdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.