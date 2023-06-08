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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

AA

Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Vatandaşlar burada müzik eşliğinde oynadı.

Daha sonra Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek tarafından vatandaşlara çam, badem, ceviz ve dut fidanları dağıtıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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