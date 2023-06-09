Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına bir kamyonet kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Kuşoğlu, kamyonetin arazi koşullarına uygun 4x4 olduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, aracın Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek, İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Yaz kursları kayıtları

Vize Belediyesince açılacak yaz kursları kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını bildirdi.

Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaları amacıyla voleybol, tenis, kız futbolu ve satranç kursları verileceğini aktaran Özalp, 20 Haziran Salı günü başlayacak kursların 18 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Özalp, 8-15 yaş arasındaki tüm öğrencileri yaz kurslarına katılmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.