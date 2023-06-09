Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Mayıs - 7 Haziran tarihlerinde kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar ve suç gelirlerine yönelik 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği, 10 şarjör, 357 tabanca fişeği, 184 av tüfeği fişeği, 22 bıçak, 10 bin 200 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı), 67 şişe kaçak içki, 33 elektronik sigara, 2 sahte plaka, 523 gıda takviye ürünü ile 50 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si silah ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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