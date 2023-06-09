Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli İ.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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