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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesine (OSB) davet etti.

Ilık, AA muhabirine OSB'nin Avrupa ve İstanbul'a yakınlığı ile yatırımcılara avantaj sağladığını söyledi.

OSB'nin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ifade eden Ilık, kentin ekonomisine ve istihdamına çok büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Kente gelen yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlandığını anlatan Ilık, şöyle devam etti:

"Yatırımcıların gözdesi olan Kırklareli Organize Sanayi Bölgemize tüm yatırımcılarımızı davet ediyorum. Amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun içinde tüm yönetim ve meclis

üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız her platformda Kırklareli Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere ilimizdeki yatırım imkanlarını anlatıyoruz. Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin gelişimi için gayret gösteren

herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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