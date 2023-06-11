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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tarım arazilerinde süneye karşı ilaçlama yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi taramalarında süne oranı yüksek alanlarda ilaçlama yapılmasına karar verildiği bildirdi.

Açıklamada, merkeze bağlı Üsküpdere, Bayramdere, Erikler köyleri ile Vize ilçesinin Doğanca, Soğucak ve Pazarlı köylerinde ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Arı üreticilerinin zarar görmemesi için ilaçlamanın gün batımı saatlerinde ya da arıların kovana döndüğünde yapılması gerektiği ifade edildi.

- Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anadolu Lisesinde düzenlenen robot yarışmasını ziyaret etti.

Ekipler burada öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ardından jandarma araç ve teçhizatlarının tanıtımı yapıldı.









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