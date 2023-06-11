Şehit komiser yardımcısının cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın cenazesi Kırklareli'nde defnedildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Hızırbey Camine getirildi.

Şehidin babası Hasan Hüseyin, annesi Saniye ile eşi Aslı Sarıkaya burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazı sonrası Sarıkaya'nın naaşı Kırklareli Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehidin çocukları 9 yaşında Alparslan ile 6 yaşındaki Polat Göktürk ise polis şapkası takıp tabuta sarıldı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Mİlletvekili Vecdi Gündoğdu İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.









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