Kırklareli Valisi Ekici'den kızılayın kuruluş yıl dönümü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayın 155. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, kurulduğu günden bu yana kızılayın, dünya mazlumlarına ve insanlığa hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Kızılayın din, dil, ırk ayrımı yapmadan el uzattığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma

kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılayı, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir. Yüksek insani değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılayı milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve iş birliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır."

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