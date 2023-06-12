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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesinde aday memurlar için yemin töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye binasında düzenlenen törende memur adaylarına görevlerinde başarı diledi.

Memur adaylarının görevlerini en iyi şekilde yapacağına inandığını ifade eden Gerenli, "Görevimizi yılmadan, yorulmadan, sıkılmadan severek yapalım." dedi.

Konuşmaların ardından aday memurlar yemin ederek göreve başladı.

- Kurban pazarı 15 Haziran'da açılacak

Lüleburgaz Belediyesi kurban satış yerini Yeni Sanayi Sitesi arkası olarak belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurban pazarının 15 Haziran Perşembe günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, pazar alanında her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

- Evrenspor transfer çalışmalarını sürdürüyor

Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Kudret Altay, kaleci Kerem Atıcı ve forvet oyuncusu Batuhan Şali ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.









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