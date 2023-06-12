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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kurumlar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 13 takım katıldı.

Turnuvada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Lüleburgaz Akım Koleji ikinci, Lüleburgaz Belediyesi üçüncü oldu.

Başarılı olan takımlara Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından ödülleri verildi.

- Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekildi

Lüleburgaz ilçesinde bir grup bisikletli Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Lüleburgaz Belediyesi ve TEMA Vakfı Şubesinde düzenlenen etkinliğe bisikletleriyle katılan grup yeni tören alanında bir araya geldi.

Grup yaklaşık 15 kilometre pedal çevirerek Ergene Nehri'ne ulaştı.

TEMA Vakfı Lüleburgaz üyesi Sibel Kocaman, Ergene Nehri'nin yıllardır siyah aktığını söyledi.

Kocaman, acil tedbir alınması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından grup nehre siyah çelenk bıraktı.





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