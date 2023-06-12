Kırklareli'nde UMKE gönüllülerine eğitim verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerine eğitim verildi.

Demirköy ilçesinde ormanlık alanda gerçekleştirilen eğitimde temel yaşam desteği, hava yolu açıklığının sağlanması, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, medikal çanta kullanımı, triyaj, olay yeri yönetimi, sistem travmaları, çevresel aciller, enkaz altında hastaya yaklaşım, afetzede psikolojisi gibi konularda bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, eğitimin 4 gün sürdüğünü söyledi.

Bu tür eğitimlerle UMKE gönüllülerinin daha bilgili ve donanımlı hale geldiğini ifade eden Cerit, eğitimlere katılanlara teşekkür etti.

Cerit, eğitimlerde başarılı olan gönüllülere belgede verileceğini kaydetti.



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