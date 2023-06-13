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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ekici, çalışmalar hakkında Yücegök'ten bilgi aldı.

Vali Ekici, DSİ'nin Kırklareli'nde çok ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, baraj, gölet ve sulama projelerinin devam ettiğini kaydetti.

- Okul sporları müsabakaları başladı

Kırklareli'nde Okul Sporları Yıldızlar Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Çim Hokeyi Sahasında düzenlenen törende müsabakalara 20 takımın katıldığını söyledi.

Çim hokeyinin yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Babuşcu, kenti çim hokeyi merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti.

Babuşcu, sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardınsan müsabakalar başladı.

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