2023 İETT ücretleri ne kadar?

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende 2022, 2023 eğitim öğretim döneminde çok sayıda kurs açtıklarını söyledi.

Vatandaşların kurslara ilgili gösterdiğini ifade eden Arı, talepler doğrultusunda kurslar açmaya devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin ile Arı tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

- Psikososyal destek ekibi deprem bölgesine gönderildi

Kırklareli'nden afet bölgesine psikososyal destek ekipleri gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 7 kişilik destek ekibi, Hatay'a sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesine 11. ekibin gönderildiğini belirtti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildiren Uysal, depremzede vatandaşlar için canla başla çalışan personeline teşekkür etti.

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