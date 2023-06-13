Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 39 SM 427 plakalı tır Muratlı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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