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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın adı caddede yaşatılacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Haziran Cumartesi günü şehit olan Sarıkaya'nın adının kentte bir caddeye verilmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan belediye meclisinde şehidin adının bir caddeye verilmesi için karar alacaklarını ifade eden Kesimoğlu, şehitlerin hiç bir zaman unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtti.

- Futbol sahası hizmete açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üsküp beldesine futbol sahası kazandırıldı.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada şubat ayında yapımına başlanan tesisin hizmete açıldığını belirtti.

Tesis içerisinde 500 kişilik portatif tribün, 4 soyunma odası ve elektronik skorboardun bulunduğunu bildiren Kasap, sahanın beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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