En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayırsever Ahmet ve Gülşen Dağcı ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 50 kişilik yaşlı bakımevi yaptıran aileye teşekkür etti.

İmkanı olan herkesi hayır işlerinde bulunmaya davet eden Ekici, bakımevinde çok sayıda vatandaşın hizmet aldığını kaydetti.

- Vali Ekici, OSB'deki firma ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, bir demir firmasını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, ardından işçilerle sohbet etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.