KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayırsever Ahmet ve Gülşen Dağcı ailesini ziyaret etti.
Vali Ekici, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 50 kişilik yaşlı bakımevi yaptıran aileye teşekkür etti.
İmkanı olan herkesi hayır işlerinde bulunmaya davet eden Ekici, bakımevinde çok sayıda vatandaşın hizmet aldığını kaydetti.
- Vali Ekici, OSB'deki firma ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firma ziyaretlerini sürdürüyor.
Ekici, bir demir firmasını gezip yetkililerden bilgi aldı.
Ekici, ardından işçilerle sohbet etti.