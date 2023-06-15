Kırklareli'nde jandarma besicileri "dolandırıcılık" olaylarına karşı bilgilendirdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi besicileri "dolandırıcılık" ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Jandarma komutanlığı ekipleri belde ve köylerdeki besicileri ziyaret etti.

Ekipler 2 bin 215 besiciye dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları için bilgi verdi.

Ayrıca köy kahvehaneleri ile muhtarlık binalarına da afişler asıldı.





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