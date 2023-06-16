Kırklareli Valisi Ekici'den yaz tatili mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında öğrencilerin bugün büyük bir mutluluk içerisinde karnelerini aldıklarını bildirdi.

Karne notlarının ne olursa olsun öğrencilerin cesaret ve umutlarını yüksek tutması gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kitaplar en iyi arkadaşınız olsun. Sizler vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreyi ve doğayı koruyan, doğru düşünen ve sağlıklı karar veren, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetişmeniz en büyük hedefimizdir.

Değerli öğretmenler, bilgiyle nesiller inşa ederek geleceğimize tohumlar serpen sizler, çocuklarımızda var olan cevherleri hassasiyetle işliyorsunuz. Bir hayat biçimine dönüşmüş mesleğinizi icra ederken ortaya koyduğunuz fedakarlıklarla nice başarıların altında sizin emekleriniz var. Sürekli değişen dünyada ve pek çok

yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki

gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, sizlerin çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur."

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