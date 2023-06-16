Kırklareli'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz, AA muhabirine, derenin 4 yıldır zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.

Bazı hayvan çiftlikleri ile tesislerden dereye atık bırakıldığını iddia eden Yavuz, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Sabah dere suyunun siyah renk aldığını ve balık ölümlerinin bu nedenle yaşandığını öne süren Yavuz, "Şuan hiç balık kalmadı. Çok az vardı onlarda gitti." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.