Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.V. idaresindeki 39 T 0119 plakalı ticari taksi ile O.T yönetimindeki 39 SM 110 plakalı otomobil Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Z.Y. ve O.N. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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