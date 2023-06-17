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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin başkanlığında, Vize Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kurs ve kursiyer sayıları, aile okulu projesi, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile köy ve yaşam merkezlerinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Ergin, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları tarafından açılan kurslara vatandaşları davet etti.

- Kışlacık köyüne ishale hattı yapıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi Vize ilçesinin Kışlacık köyünde içme suyu ishale hattı çalışmaları tamamladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada köyde 4 bin metre hat döşendiğini bildirdi.

Çalışmaların hayırlı olması dileğinde bulunan Kuşoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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