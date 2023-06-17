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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri kurum ve kuruluş personeline trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılabilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ziyaret ettikleri kurum ve kuruluşlarda görevli personele genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, güvenli sürüş, geçiş üstünlüğü, yol hipnozu, yaya önceliği ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi veriyor.

- Dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması

Kırklareli'nde "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, dantel böceği popülasyonunun artması üzerine ilaçlama çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Dantel böceklerinin ağaç ve bitki zararlısı canlılar olduğu aktarılan açıklamada, ağaç ve çalıların yeşil kısımlarındaki özleri emerek beslendiği ifade edildi.













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