Kırklareli'nde süs bitkisine oğul veren arılar kutuya konularak uzaklaştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kovanlarından çıkan arılar cadde üzerindeki süs bitkisine oğul verdi.

100. Yıl Caddesi'nde bir markette çalışan Tansu Solak, yeşil alandaki süs bitkisini arıların sardığını gördü.

Solak, bitki üzerindeki kraliçe arı ve arıların büyük bir kısmını karton kutuya alarak yerdeki arı kovanının içine koydu. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir süre bölgede tedbir amaçlı bekledi.

Solak, gazetecilere, oğul veren arıları gördükten sonra bunları, kontrollü bir şekilde süs bitkisinin üzerinden aldığını söyledi.

Uzun yıllar ve arı yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Solak, "Arılar hakkında bilgim olduğu için pek zorlanmadım. Oğul veren arı çok kızdırmadığınız sürece sokmaz zaten. Ben de arıları kovana koyarak bölgeden uzaklaştırdım." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.