Kırklareli Valisi Ekici'den Babalar Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında babaların ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevginin, saygının ve otoritenin sembolü olduğunu bildirdi.

Bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulunan babaların ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Ekici, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verdiğini kaydetti.

Babaların, çocuklarının geleceğe güvenle hazırlanması için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:



"Babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir. Bizler de evlatlar olarak babalarımıza ömürleri boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeli, hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla bizleri onurlandıran babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz. Başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, yarına dair ümitlerimizi güçlendiren, varlıklarıyla bize her zaman destek olan, doğduğumuz andan itibaren maddi ve manevi yardımlarını bizim için seferber etmiş tüm emektar babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."

