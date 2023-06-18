Kırklareli Valiliği'nden deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle depremzedelere ulaştırılmak üzere kurban bağışı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

"Bu Hayırda Bende Varım" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen hayırsever vatandaşların il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edebileceği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Depremzedelerin yaralarını sarmaya el birliği ile devam ediyoruz. Deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyamız için canlı kurbanlık bağışlarını kabul ediyoruz. Kurbanlık hayvanlarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın kurbanlıkları görevlilerimiz tarafından teslim alınacak. Kesilecek kurbanlıklar deprem bölgesine ulaştırılacak. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımız Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçebilir, kurbanlıklarını teslim edebilir."

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