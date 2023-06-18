Kırklareli'nde ormanlık alanlar denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanlarda denetim yapıldı.



Kırklareli Valiliğince, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler başladı.



Yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alınarak kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 4 ay süre ile yasaklanmıştı.



Tedbirler kapsamında il ve ilçe jandarma komutanlığı ile orman işletme şefliği ekipleri sorumluluk sahalarındaki ormanları denetledi.



Ekipler, özellikle vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesire alanlarını kontrol etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.