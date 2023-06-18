Kırklareli'nde depremzede öğrenciyi sınava jandarma ekipleri yetiştirdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde depremzede öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) jandarma ekipleri yetiştirdi.

Sınava girmek için Kırklareli Üniversitesi Kavaklı Yerleşkesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na gelen Ali Erdemdeğer, kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Jandarma ekipleri durumu öğrenince öğrenciye yardımcı oldu.

Jandarma aracıyla Kırklareli Nüfus Müdürlüğüne götürülen öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi.

Öğrenci siren çalan jandarma aracıyla okul binasına yeniden getirildi.

Jandarma ekipleri Erdemdeğer'i sınava yetiştirdi. Öğrenci koşarak sınav salonuna girdi.

Vatandaşlar jandarma ekiplerini alkışladı.

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