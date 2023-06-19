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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Asilbeyli köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı.

Vali Ekici, köy meydanında düzenlenen programda, havaların ısınması ile su tüketiminin arttığını söyledi.

Suyun her damlasının bilinçli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, özellikle vahşi sulamadan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

- Köprü yenileme çalışması

Kırklareli İl Özel İdaresi Babaeski ilçesindeki köprü yenileme çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzuçardağı ile Karacaoğlan köylerine ulaşımın sağlandığı köprünün yenilenmesi için başlatılan çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Köprünün en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Kuşoğlu, köprünün hayırlı olmasını diledi.

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