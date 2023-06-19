Kırklareli'nde trafik denetiminde 29 aranan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimde 29 aranma kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerindeki sorumluluk sahasında huzur ve güven uygulaması yaptı.
Uygulamada 1724 araç ile araçlarda bulunan 7 bin 123 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemleri için adli makamlara sevk edildi. Ayrıca uygulamada araçlarındaki kusurlar nedeniyle 3 araç sürücüsüne ceza uygulandı.