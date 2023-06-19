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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Gün, yaptığı açıklamada, ekiplerin cadde ve sokaklar ile ilçe mezarlığında çalışmada bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Gün, "Bayram öncesi cadde ve sokaklarımızı özenle temizliyoruz. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

- Yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Kula köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy camisinde gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Eviş, duanın ardından yaptığı konuşmada, yağmur ve şükür duasına katılanlara teşekkür etti.

İnsan yaşamının, tarım ve hayvancılığın sürmesi için yağmurların çok önemli olduğunu ifade eden Eviş, edilen duaların kabul olmasını diledi.

- Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, ilçe sağlık müdürleri ile kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.

Cerit, evde sağlık hizmetlerinin kalitesinin en üst düzeye çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

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