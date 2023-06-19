Kırklareli'nde eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla öldürdüğü, kızının da yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.A.A. ile müşteki olarak oğlu M.A. hazır bulundu. Sanığın kızı M.A. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

M.A. babası Z.A.A'dan şikayetçi olduğunu, annesinin suçu olmamasına rağmen babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Olay günü babasının uzaklaştırma kararı olmasına rağmen zorla annesini kolundan tutarak eve getirdiğini ifade eden M.A, şunları kaydetti:



"Annem markete gitmişti, sanık zorla eve getirdi. Kolundan tutup evin mutfağına ittirdi. Orada konuşurken, 'Sen ölümü hak ediyorsun' diye bağırdı ve ben yan odaya giderken silah seslerini duydum. Korkudan çığlık atarken sanık benim olduğum odaya geldi ve silahını bana doğrulttu. Korkarak odada açık olan pencereden aşağı atladım. Pencereden atlamasaydım beni de öldürecekti. Yere düştüğümde kısa süreli bayılmışım. Kendime geldiğimde sanık bana doğru geliyordu, tekrar yardım istemek için bağırdım. İnsanlar gelemeye başlayınca sanık olay yerinden kaçtı."



- "Annem askerliği günah olarak görüyordu"

Sanığın oğlu M.A. ise annesi ile babası arasında hiçbir şekilde şiddet olayının yaşanmadığını belirtti.

Babasının ağabeyini askere göndermesinden sonra annesi ile babası arasında anlaşmazlık yaşandığını anlatan M.A, "Annem askerliği günah olarak görüyordu. Bizim askere gitmemizi istemiyordu. Bize her zaman 'Gidin cihat için savaşın' diyordu. Telefonda bir grupları vardı ve orada dersler alıyordu." dedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "suça teşebbüs" ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında" Kanun kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamını kabul etti ve duruşmayı erteledi.

Sanık Z.A.A. hakkında eşi S.A'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sırasında evin ikinci katından atlayıp yaralanan kızı M.A'ya yönelik ise "suça teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Olay

Kırklareli'nde 26 Ekim 2022'de Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde S.A'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulmuştu.

Olay anında evin penceresinden atlayıp bacaklarından yaralanan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. ile anne Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, S.A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. ise daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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