KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 13 araç trafikten men edildi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 16-18 Haziran tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 218 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Kontrollerde 79 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 13 araç trafikten men edildi. 10 sürücünün ise sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındı.