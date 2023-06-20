Kırklareli'nde yavru köpeği eziyet ederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 3 aylık köpek yavrusunu eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başladı.

Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.B, müştekiler Tufan Süngü, Ezgi Uvalıoğlu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Avukatı Gökçem Yağmur Şen, müştekiler avukatı Emrecan Güven katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunması alınan sanık F. B, üvey ailesinden psikolojik şiddet ve baskı altında olduğunu ileri sürdü.

Ailesiyle tartışma sonrasında müzisyenler derneğine gittiğini anlatan F.B, yavru köpeğin kabloları kemirdiğini gördüğünü ve sinirlendiğini belirtti.

Sanık F.B, "Ben normalde kendi evimde de kedi ve köpek beslerim. İsteyerek bir hayvana zarar vermem söz konusu değil. O gün de üvey ailemden psikolojik şiddet ve baskı gördüm. Olay sabahı üvey anneme ait bir antidepresan hapı içmiştim. Sonrasında derneğe gittim ve bu sırada üvey annem telefonla aradı, yine tartıştık. O sırada köpeğin bana ait kabloları kemirdiğini gördüm. Sinir ve ruh hali ile ne yaptığımı hatırlamıyorum. Beraatımı talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Savunmanın ardından güvenlik kamerası kayıtlarına ait çözüm tutanağı gösterilen sanık, köpeğe fiili müdahalede bulunan kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Müşteki Tufan Süngü de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Görüntülerde açık biçimde sanığın köpeğimi öldürdüğü, işkence ettiğini gördüm. Şikayetçiyim en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Avukatların da savunmalarının ardından duruşma ertelendi.

- Olay

Tufan Süngü, 1 Nisan'da çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek yavrusunun öldürülmesi üzerine şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli F.B. (26) gözaltına alınmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu duruma yapılan itiraz üzerine zanlının tutuklanma talebi reddedilirken, adli kontrol şartı genişletilmişti. Hakimlik, zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına kararı vermişti.

Davanın iddianamesinde sanık F.B'nin, "Bir evcil hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.



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