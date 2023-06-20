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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde S.Y. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, yanında bulunan silahla S.Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





















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