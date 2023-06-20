Kırklareli'nde boş arazideki duman ve koku yayan atık için inceleme başlatıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arazide çıkardığı duman ölçümünde amonyak gazı tespit edilen atıklar için inceleme başlatıldı.

Edirne Bayırı mevkisindeki boş bir araziye kim tarafından döküldüğü henüz belirlenemeyen, cürufa benzeyen atıklardan duman ve koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri atığın çevresinde ölçüm yaptı. Ölçümde amonyak gazı tespit edildi.

Polis ekipleri atıkların bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Atığı bölgeye döken kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.



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