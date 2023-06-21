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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy'de Kartalkaya Göleti su isale hattı çalışması yürütülüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gün, açıklamasında, Demirköy'ün artan su ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaz aylarında özellikle su yetersizliğinden kaynaklı kesintilerin önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Gün, saatte 60 metreküp olan basıncı, 110 metreküpe çıkardıklarını söyledi.

DSİ destekleriyle de Kartalkaya Göleti su isale hattı çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Gün, "Yeni Mahallemize su götürmek amacını güttüğümüz Kartalkaya Göleti projemizin Devlet Su işleri tarafından yatırım program planına alınmasının sevincini yaşıyoruz. Ekiplerimiz hızla isale hattını çekmek için çalışıyor. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Pınarhisar'da biber hasadı başladı

Pınarhisar Belediyesince kurulan seralarda biber hasadı başladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Seracılık Merkezi'ni ziyaret ederek hasat çalışmalarını takip etti.

Belediye tarafından oluşturulan 15 serayı gezerek seracılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Talay, ilçede seracılık faaliyetini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Seralarda hem sebze yetiştirdiklerini ifade eden Talay, diğer yandan da yeni istihdam olanağı sağladıklarını belirtti.

İlk hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Talay, seralarda yetiştirilen sebzelerin ilçedeki market ve pazarcılara uygun fiyat ile satışı yapılacağını bildirdi.

Diğer hizmetlerin yanında vatandaşların ucuz sebzeye de ulaşmasını sağlayacaklarını aktaran Talay, "Pınarhisar'da örtü altı yetiştiriciliğini geliştirmek istiyoruz. Tarımsal çeşitliliği arttırmak istiyoruz. Şuanda seralarımızda ilk çarliston biber hasadı yapılıyor. Aynı zamanda salatalık, domates, sarı fasulye, taze fasulye, dolmalık biber de bulunuyor. İnşallah onlar da olgunlaştığında hasatlarını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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