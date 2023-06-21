Kırklareli'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 39 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Turgut Çavdar ile hacı adayları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunarak dualar edildi.

Eviş, törende yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklardaki vakitlerini ibadet içerisinde geçirmesi önerisinde bulundu.

Yapacakları ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Eviş, hacı adaylarından Müslüman alemi için bol bol dua etmesini istedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları uğurlandı.

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