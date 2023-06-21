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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 5 dönüm arazi üzerine sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacağını bildirdi.

Merkezin yapımı için ihaleye çıktıklarını aktaran Özalp, en kısa sürede ihaleyi sonuçlandırıp merkezi ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

- Dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kırklareli Belediyesi'den yapılan açıklamada, mevsimsel koşulların değişmesi, sıcaklıkların artışı nedeniyle dantel böceğinde de artış yaşandığı belirtildi.

İlaçlamaların kentte hem araç, hem de gezici ekipler tarafından yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin planlı çalışması dışında vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve taleplerin de değerlendirildiği kaydedildi.

- Yaz spor kursları başladı

Vize ilçesinde yaz spor kursları başladı.

Vize Belediyesince açılan kurslara katılan gençler voleybol, tenis, kız futbolu ve satranç branşlarında eğitim görüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de kursları ziyaret ederek gençlere başarılar diledi.

Kursa katılan gençlerin güzel ve verimli bir dönem geçirmelerini dileyen Özalp, kursların yaz tatili boyunca devam edeceğini kaydetti.

Özalp, gençlerin yaz döneminde spor aktiviteleri ile uğraşmaları önerisinde bulunarak kurslara katılmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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