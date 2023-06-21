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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da yaz dönemi Kur'an kursu açılacak.

Lüleburgaz Müftülüğünden yapılan açıklamada, eğitim öğretimin sona ermesinin ardından yaz dönemi Kur'an kursu açılacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının başladığı aktarılan açıklamada, kursların 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimi, dini bilgiler, sosyal etkinlikler, piknik, tarihi ve kültürel geziler, geleneksel oyunlar, spor ve yüzme aktiviteleri, turnuvalar ile yarışmalar düzenlenecek.

- Yıldız yaz kampı yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde yıldız yaz kampı başvuruları başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek olan yaz kampı 3 Temmuz - 1 Eylül arasında Lüleburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalanabileceği kamp için başvuruları 17 Temmuz’a kadar sürecek.

Başvurular, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ndeki sosyal destek hizmetleri müdürlüğüne yapılabilecek.

- Balkan Üniversitesi kayıt ofisi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde Balkan Üniversitesi temsilciliği ve kayıt ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem katıldı.

Rektör Erdem, konuşmasında, Balkan Üniversitesi temsilciliği ve kayıt ofisinin hayırlı olmasını diledi.

Gençlere yurt dışında eğitim fırsatları sunmaya çalıştıklarını ifade eden Erdem, öğrencileri ofisi ziyaret ederek bilgi almaya davet etti.

Üniversitenin Makedonya'da eğitimdeki birinciliğini son 7 yıldır sürdürdüğünü anımsatan Erdem, gençlerin eğitim hayatlarına yeni bir perspektif katmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından ilçe temsilciliği ve kayıt ofisi açıldı.

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