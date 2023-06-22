Kırklareli'nde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Hüseyin A. idaresindeki 43 ACS 649 plakalı cip ile Zeki K'nin kullandığı 39 DE 061 plakalı otomobil, Eriklice köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücülerin cenazeleri, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların bölgeden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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