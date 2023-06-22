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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadeleye farkındalık için bisiklet etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Kırklareli Şubesince "Bağımlılıklardan Uzak Sağlıklı Bir Yaşam İçin" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri kentte bisiklet turu attı.

Bisikletli topluluk, Karaumurbey Caddesi'nde başlayan etkinlikte yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek Waldorf Çamlığı'na gitti.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Ayçin Uğur, bağımlılıkla mücadele için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

- İl Kontrol Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce İl Kontrol Kurulu toplantısı yapıldı.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Murat Kılıç başkanlığında, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kronik hava yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları önleme ve kontrol programı, sağlıklı yaşlanma eylem planı ve uygulama programları görüşüldü.

- Sağlık çalışanları mesailerine egzersiz yaparak başladı

Kırklareli'nde sağlık çalışanları hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla egzersiz yaptı.

Sağlık çalışanları İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde toplanarak, fizyoterapist Nilgün Pehlivan öncülüğünde yaklaşık 30 dakika egzersiz yaptı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, hareketli yaşamın önemli olduğunu belirtti.

​​​​​​​Birçok insanın hareketsiz kaldığını ifade eden Cerit, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Kırklareli'nde halk oyunları yarışması yapıldı

-Kırklareli'nde kulüpler arası halk oyunları yarışması yapıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen halk oyunları yarışmasında kulüpler performanslarını sergiledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan yarışmada, Pınarhisarspor Kulübü yıldızlar geleneksel düzenlemesiz kategorisinde, Kırklareli Belediye Kültür ve Sanat Spor Kulübü, büyükler geleneksel düzenlemesiz ve büyükler geleneksel düzenlemeli kategorilerinde, Atatürk İlkokulu Spor Kulübü yıldızlar geleneksel düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemeli kategorilerinde yarıştı.

Yarışmada dereceye giren kulüplere kupa verildi.

Yarışmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Çilli ile katılımcılar takip etti.

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