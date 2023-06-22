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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2022 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firması arasına giren kentte faaliyet gösteren firmaları tebrik etti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı "2022 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firması Listesi"nde Kırklareli'nden 4 firmanın yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen firmaları arasına giren firma sahipleri ve çalışanlarını tebrik eden Ilık, 4 firmanın ülkenin ihracat hedeflerine büyük katkı sağladığını belirtti.

İhracatın ülkenin kalkınmasında en önemli faktör olduğunu aktaran Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhracatlarıyla Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan 4 firmamızın işverenlerini ve emekçilerini en içten dileklerimle kutluyorum. Kentimizin üreten, katma değer yaratan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. İhracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör

olduğunun farkındayız. Oda olarak ihracatı arttırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz.



Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız."

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