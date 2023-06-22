Kırklareli'nde devrilen lastik yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen lastik yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ayhan Ünlü yönetimindeki 35 APZ 843 plakalı lastik yüklü tır, TEM Otoyolu Hamitabat köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Ünlü, devrilen tırda sıkıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ünlü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Babaeski istikameti, tırın ve etrafa saçılan lastiklerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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